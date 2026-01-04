Безкоштовне житло для ВПО у Києві допомагає стабілізувати побут і зменшити соціальний тиск на найбільш вразливі категорії.

Безкоштовне житло для ВПО у Києві стає доступним у межах державної програми тимчасового проживання, повідомляє Politeka.

Ініціатива дозволяє переселенцям отримати квартиру або кімнату на строк до одного року з можливістю продовження, якщо у них немає власного даху над головою.

Кожне приміщення облаштоване мінімум шістьма квадратними метрами на людину. Розподіл здійснюють за бальною системою, яка враховує соціальний стан та життєві обставини. Першочергово допомогу надають багатодітним сім’ям, родинам із дітьми, вагітним, людям із втратою працездатності та пенсіонерам, чиє житло стало непридатним через війну.

Програма гарантує безпечні умови проживання та базові можливості для самостійного ведення побуту. Переселенці можуть готувати їжу, отримувати підтримку у домашніх справах і швидше адаптуватися до нового середовища. Безкоштовне житло для ВПО у Києві допомагає стабілізувати побут і зменшити соціальний тиск на найбільш вразливі категорії.

Щоб скористатися програмою, необхідно стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, районній адміністрації або міській раді. На кожну особу чи родину створюють облікову справу з індивідуальним номером для контролю за розподілом житла.

Нова ініціатива дозволяє переселенцям отримати стабільність і безпеку, відновити звичний ритм життя та поступово інтегруватися в столичне середовище.

Крім того, в Києві також можна отримати безкоштовні продукти.

Допомога надається виключно за особистої присутності отримувача. Це правило поширюється також на дітей шкільного віку.

