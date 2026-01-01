Робота для пенсіонерів у Києві знову з’являється на ринку праці завдяки відкритим вакансіям на сайті work.ua.

Робота для пенсіонерів у Києві підходить для тих, хто шукає стабільний заробіток і зручний графік, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Києві останніми тижнями пропонує декілька напрямків: від водіїв автобусів до працівників складів і фабрик.

Серед актуальних пропозицій є посада водія автобуса категорії D у компанії «Юнілоджістікс». Роботодавець обіцяє, що платитимуть від 13 500 до 15 000 грн за неповну зайнятість із графіком 7/7 або 14/14 та змінами з 7:00 до 9:00 і 17:00 до 21:00.

Дана робота для пенсіонерів у Києві передбачає перевезення працівників, дотримання правил дорожнього руху та контроль за технічним станом автобуса Богдан.

Ще одна можливість для тих, хто має гарну фізичну підготовку - вакансія вантажника в Новій пошті на Жулянах із зарплатою 30 000−35 000 грн.

Працівники займаються завантаженням і розвантаженням відправлень, контролюють цілісність кожної посилки та сортують продукцію. Компанія забезпечує навчання, медичне страхування, транспорт і навіть проживання для працівників за потреби.

Ще один варіант - посада поклейщика паперових пакетів на фабриці ТОВ «Паперовий Змій-ОПТ». Платити обіцяють 20 000 до 30 000 грн.

Працівники займаються ручною поклейкою пакетів, сортуванням та контролем якості продукції, упаковкою та прибиранням. Компанія пропонує стабільну оплату без затримок, офіційне працевлаштування та дружню атмосферу.

Фахівці радять потенційним кандидатам уважно ознайомитися з умовами праці та графіком змін перед поданням заявки.

Усі три пропозиції відрізняються різним рівнем активності, але об’єднує їх головне - доступність для людей старшого віку та наявність стабільного доходу.

