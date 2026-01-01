Работа для пенсионеров в Киеве снова появляется на рынке труда благодаря открытым вакансиям на сайте work.ua.

Работа для пенсионеров в Киеве подходит для ищущих стабильный заработок и удобный график, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Киеве в последние недели предлагает несколько направлений: от водителей автобусов до работников складов и фабрик.

Среди актуальных предложений должность водителя автобуса категории D в компании «Юнилоджистикс». Работодатель обещает, что будут платить от 13 500 до 15 000 грн за неполную занятость с графиком 7/7 или 14/14 и изменениями с 7:00 до 9:00 и 17:00 до 21:00.

Данная работа для пенсионеров в Киеве предусматривает перевозку работников, соблюдение правил дорожного движения и контроль за техническим состоянием автобуса Богдан.

Еще одна возможность для тех, кто имеет хорошую физическую подготовку – вакансия грузчика в Новой почте на Жулянах с зарплатой 30 000-35 000 грн.

Работники занимаются погрузкой и разгрузкой отправлений, контролируют целостность каждой посылки и сортируют продукцию. Компания обеспечивает обучение, медицинское страхование, транспорт и даже проживание для работников при необходимости.

Еще один вариант – должность поклейщика бумажных пакетов на фабрике ООО «Бумажный Змей-ОПТ». Платить обещают 20000 до 30000 грн.

Работники занимаются ручной поклейкой пакетов, сортировкой и контролем качества продукции, упаковкой и уборкой. Компания предлагает стабильную оплату без задержек, официальное трудоустройство и дружескую атмосферу.

Специалисты советуют потенциальным кандидатам внимательно ознакомиться с условиями труда и графиком изменений перед подачей заявки.

Все три предложения отличаются разным уровнем активности, но объединяет их главное – доступность для людей постарше и наличие стабильного дохода.

