Безкоштовні продукти для ВПО у Києві поєднуються з комплексною підтримкою, що спрямована на поступове відновлення повсякденного життя.

Безкоштовні продукти для ВПО у Києві доступні не всім переселенцям, а лише тим, хто відповідає визначеним умовам участі, інформує Politeka.net.

Деталі оприлюднили на офіційній платформі центру «ЯМаріуполь».

Хаб працює за адресою вулиця Антоновича, 39. Відвідувачів приймають з понеділка по суботу з 8:00 до 18:00, неділя — вихідний день.

У межах програми внутрішньо переміщені особи з Маріуполя можуть отримати продуктові набори, засоби особистої гігієни та речі першої потреби. Пріоритет надають громадянам літнього віку, сім’ям з дітьми та людям з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Окремим напрямом роботи є психологічна підтримка. Фахівці проводять індивідуальні та групові зустрічі, допомагаючи відновити емоційний баланс після пережитих втрат і адаптуватися до нових умов проживання.

Також відповідний центр надає юридичні консультації. Спеціалісти супроводжують процес відновлення документів, оформлення соціальних виплат, підготовки звернень щодо компенсацій за пошкоджене житло або майно.

Медичний напрям охоплює первинні огляди, консультації лікарів та рекомендації щодо лікування, а за потреби — перенаправлення до профільних спеціалістів.

Крім цього, організація допомагає з пошуком роботи, підготовкою резюме та адаптацією на новому місці, а також проводить освітні й дозвіллєві заходи для різних вікових груп.

У такий спосіб безкоштовні продукти для ВПО у Києві поєднуються з комплексною підтримкою, що спрямована на поступове відновлення повсякденного життя переселенців.

