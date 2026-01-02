Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве сочетаются с комплексной поддержкой, направленной на постепенное восстановление повседневной жизни.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве доступны не всем переселенцам, а только тем, кто отвечает определенным условиям участия, сообщает Politeka.net.

Детали обнародовали на официальной платформе центра Ямариуполь.

Хаб работает по адресу улица Антоновича, 39. Посетителей принимают с понедельника по субботу с 8:00 до 18:00, воскресенье – выходной день.

В рамках программы внутренне перемещенные лица Мариуполя могут получить продуктовые наборы, средства личной гигиены и вещи первой потребности. Приоритет предоставляют гражданам пожилого возраста, семьям с детьми и людям с инвалидностью, которые находятся в сложных обстоятельствах.

Отдельным направлением работы психологическая поддержка. Специалисты проводят индивидуальные и групповые встречи, помогая восстановить эмоциональный баланс после пережитых потерь и адаптироваться к новым условиям проживания.

Также соответствующий центр дает юридические консультации. Специалисты сопровождают процесс восстановления документов, оформления социальных выплат, подготовки обращений по компенсациям за поврежденное жилье или имущество.

Медицинское направление охватывает первичные осмотры, консультации врачей и рекомендации по лечению, а при необходимости перенаправление к профильным специалистам.

Кроме того, организация помогает с поиском работы, подготовкой резюме и адаптацией на новом месте, а также проводит образовательные и досуговые мероприятия для разных возрастов.

Таким образом, бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве сочетаются с комплексной поддержкой, направленной на постепенное восстановление повседневной жизни переселенцев.

