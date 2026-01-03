Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області стала частиною урядової ініціативи, спрямованої на підтримку соціально вразливих громадян у період зимових холодів.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області передбачає надання одноразової виплати у розмірі 6,5 тисяч в межах пакета «Зимова підтримка» на опалювальний сезон 2025 та 2026 років, повідомляє Politeka.

В уряді зазначають, що рішення ухвалене з урахуванням досвіду минулого року та потреб людей, які найбільше залежать від державної підтримки у холодний період.

За інформацією, оприлюдненою Кабінетом міністрів, у 2025 році програму вирішили продовжити для дітей з малозабезпечених сімей, дітей та осіб з інвалідністю, які виховуються у прийомних родинах або перебувають під опікою та піклуванням.

Також до спису отримувачів увійшли окремі категорії ВПО і самотніх пенсіонерів. Виплата залишається фіксованою і становить 6,5 тисяч грн на одну особу.

Грошова допомога у Київській області надається один раз і має цільове призначення, оскільки кошти дозволено використовувати виключно на придбання лікарських засобів та речей, необхідних для зимового періоду.

Подати заявку на отримання коштів можна двома способами. Один з варіантів передбачає особисте звернення до будь якого відділення Пенсійного фонду України.

У такому випадку громадянам необхідно мати відкриту «Дія.Картку» або інший спеціальний банківський рахунок, на який зараховуються кошти державних програм.

Інший спосіб отримати грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Київській області - дистанційно подати заявку через застосунок «Дія».

Для цього потрібно зайти до сервісів у застосунку, обрати розділ «Зимова підтримка», знайти відповідну інінціативу та підтвердити наявність «Дія.Картки».

