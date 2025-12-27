Безкоштовне житло для ВПО у Києві забезпечує стабільність, безпеку та базові умови для життя.

Безкоштовне житло для ВПО у Києві стало доступним у межах державної програми тимчасового проживання, повідомляє Politeka.

Ініціатива дозволяє переселенцям отримати приміщення на строк до одного року з можливістю продовження, якщо немає власного даху над головою.

Кожна квартира або кімната розрахована мінімум на шість квадратних метрів на людину. Розподіл здійснюється за бальною системою оцінювання потреби, що враховує соціальний стан та життєві обставини.

Пріоритет надається багатодітним сім’ям, родинам із дітьми, вагітним, людям з втратою працездатності та пенсіонерам, чиє житло стало непридатним через війну.

Програма гарантує безпечні приміщення та базові умови для життя: можливість самостійного приготування їжі, підтримку у веденні домашнього господарства та адаптацію в нових умовах. Безкоштовний дах допомагає стабілізувати побут і зменшити соціальне навантаження на найбільш вразливі категорії.

Щоб скористатися допомогою, переселенцям потрібно стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, районній адміністрації або виконавчому органі міської ради. На кожну особу чи сім’ю заводиться облікова справа з індивідуальним номером для контролю за розподілом помешкань.

Безкоштовне житло для ВПО у Києві забезпечує стабільність, безпеку та базові умови для життя, допомагаючи адаптуватися в новому середовищі та відновити звичний ритм побуту.

Крім того, в Києві також можна отримати безкоштовні продукти.

Допомога надається виключно за особистої присутності отримувача. Це правило поширюється також на дітей шкільного віку.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де чекають людей на зарплату від 45 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: як отримати 6500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Києві: на якій посаді обіцяють від 30 тисяч.