Бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве стало доступным в рамках государственной программы временного проживания, сообщает Politeka.
Инициатива позволяет переселенцам получить помещение сроком до одного года с возможностью продления, если нет собственной крыши над головой.
Каждая квартира или комната рассчитана минимум на шесть квадратных метров на человека. Распределение осуществляется по балльной системе оценки потребности, учитывающей социальное состояние и жизненные обстоятельства.
Приоритет предоставляется многодетным семьям, семьям с детьми, беременным, людям с потерей трудоспособности и пенсионерам, чье жилье стало непригодным из-за войны.
Программа гарантирует безопасные помещения и базовые условия жизни: возможность самостоятельного приготовления пищи, поддержку в ведении домашнего хозяйства и адаптацию в новых условиях. Бесплатная крыша помогает стабилизировать быт и снизить социальную нагрузку на наиболее уязвимые категории.
Чтобы воспользоваться помощью, переселенцам нужно встать на учет в центре предоставления административных услуг, районной администрации или исполнительном органе городского совета. На каждое лицо или семью заводится учетное дело с индивидуальным номером для контроля за распределением жилья.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве обеспечивает стабильность, безопасность и базовые условия жизни, помогая адаптироваться в новой среде и восстановить привычный ритм быта.
Кроме того, в Киеве можно получить бесплатные продукты.
Помощь оказывается исключительно при личном присутствии получателя. Это правило распространяется также на детей школьного возраста.
