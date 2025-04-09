Найти бесплатное жилье для переселенцев в Киеве можно с помощью разных способов.

Бесплатное жилье для переселенцев в Киеве предоставляется в рамках государственных программ, а также с помощью онлайн-сервисов, упрощающих поиск временного убежища в столице, сообщает Politeka.

Один из вариантов получения дома – обращение в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту фактического пребывания. Здесь внутренне перемещенные лица могут зарегистрироваться и подать заявку на временное проживание, особенно если их предыдущее жилище было разрушено или повреждено в результате боевых действий.

Первоочередное право на поселение имеют социально уязвимые категории населения – многодетные семьи, беременные женщины, люди с инвалидностью, пенсионеры и семьи с детьми. Для них предусмотрено размещение в общежитиях и государственных учреждениях.

Еще один удобный инструмент для поиска – национальная платформа "Прихисток" , где ВПЛ могут просматривать актуальные предложения от владельцев. Сервис позволяет фильтровать варианты по разным критериям, что значительно облегчает поиск в соответствии с индивидуальными потребностями.

Для консультаций и поддержки круглосуточно работает горячая линия по номеру: 0(800) 332-238. Операторы предоставляют исчерпывающую информацию о доступных опциях и помогают сориентироваться в процедуре получения временного убежища.

Итак, бесплатное жилье для переселенцев в Киеве доступно благодаря скоординированной работе государственных структур и цифровых платформ, обеспечивающих базовые условия для адаптации в новом городе.

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