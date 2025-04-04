Синоптики предупредили о приближающихся холодах и осадках и дали детальный прогноз погоды в Киеве и области на 5 апреля 2025 года.

Прогноз погоды на субботу, 5 апреля 2025 года, предусматривает новую волну похолодания и дожди на территории Киева и области, сообщает Politeka.

В течение суток будет облачно с прояснениями. Ветер скоростью до 5-10 метров в секунду, западного направления.

Ночью, как предполагает прогноз погоды на 5 апреля, в Киевской области обойдется без осадков, но днем ​​пройдут дожди, как и в остальных регионах Украины, пишет Politeka.

Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что похолодание в субботу начнется с востока, севера и Винниччины, там температура воздуха будет составлять до +7+12, на остальных же территориях в этот день будут держаться +12+18.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в Киевской области прогноз погоды на 5 апреля предполагает ночью +3+8 градусов, а днем ​​до +9+14. В столице при этом ожидается в ночные часы +6+8 градусов, а в дневные – до +12+14 тепла.

Наталья Диденко добавила, что в воскресенье, 6 числа, холод в Украине усилится. В большинстве регионов температура воздуха будет днем ​​максимум +2+9 градусов, а на западе вообще от 0 до +4. Теплее в Крыму и на Днепропетровщине – +10+15, а вот в столице в этот день будет +5, а вдобавок сильный ветер и осадки в виде мокрого снега.

По словам синоптика, всю следующую неделю в Украине будет холодно, с ночными заморозками.

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