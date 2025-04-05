Подорожание хлеба в Киеве в апреле 2025 уже стало заметным для потребителей.

В апреле 2025 года зафиксировано незначительное подорожание хлеба в Киеве , сообщает Politeka.

В частности, ценник на батон "Румянец нарезка" (450 гр) остается стабильным и составляет 29,89 грн. Этот продукт можно найти по такой цене в магазинах Novus, где она не изменялась в течение марта.

Зато ценник на Пшеничную нарезку (650 гр) вырос до 40,65 гривен, что выше среднемесячного ценника в марте на 0,75. В сети Megamarket этот продукт можно приобрести за 39,80, а у Novus – за 41,49.

Стоимость на пшеничный "ЦарьХлеб" (600 гр) осталась неизменной и составляет 45,05 гривен. А вот на ржаной Riga Бородиновский (300 гр) цена варьируется от 44,90 до 47,70 в разных торговых точках. В марте 2025 года средняя цена этого продукта составила 45,29 грн., а в апреле наблюдается незначительное повышение на 0,27 грн.

Подорожание хлеба в Киеве является признаком всеобщего роста стоимости основных продуктов питания, что может повлиять на бюджет домохозяйств. В этой связи эксперты советуют внимательно следить за ценами и обращать внимание на акции и скидки, чтобы уменьшить расходы на хлебобулочные изделия.