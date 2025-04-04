Приготовление такого традиционного блюда, как борщ, становится все дороже – сейчас наблюдается подорожание овощей борщевого набора в Киеве.

Покупатели столкнулись с резким изменением цен на популярные продукты – наблюдается значительное подорожание овощей борщевого набора в Киеве, сообщает Politeka.net.

Данные были проанализированы на сайте Минфина.

Борщ – одно из самых любимых блюд украинской кухни, популярное не только среди украинцев, но и за пределами страны. Однако приготовление этого традиционного блюда становится все дороже. В апреле 2025 года цены на основные ингредиенты снова изменились.

Так, по результатам мониторинга стоимости в ведущих торговых сетях, таких как Auchan, Metro, Megamarket и Novus, цены на лук варьируются в зависимости от сорта. Белый лук стало выгоднее покупать – его стоимость снизилась со 101 до 99 грн за килограмм. Репчатый лук подорожал с 15,46 до 16,03 грн, а красный лук стал значительно дороже – его стоимость поднялась с 46 до 54,90.

Обычный картофель подорожал незначительно – с 32,60 до 32,67, молодой картофель подорожал с 41,39 до 42,60, а розовый остался на уровне 37,64 грн за килограмм.

Молодая капуста испытала наибольшее удешевление. Если в марте ее средняя стоимость составляла 101,54 грн. за килограмм, то теперь она упала до 80,46, что является снижением на 21%. Белокочанная капуста также немного подешевела – с 50,83 до 50,32.

Морковь немного подорожала – с 42,11 до 42,07 гривен за килограмм. Свекла также стала дороже на 9,3%, поднявшись с 26,97 до 29,47 гривен.

Аналитики объясняют подорожание овощей борщевого набора в Киеве сокращением запасов прошлогоднего урожая и повышенным спросом.

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