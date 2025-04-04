В Украине каждый день появляется немало вариантов для студентов и пенсионеров – найдется интересная работа в Киеве, сообщает Politeka.net.

Объявление появилось на сайте с поиска рабочих мест.

Например, открыта вакансия охранника с достойной оплатой и удобным графиком. Одна из компаний ищет ответственного человека для охраны офиса и предлагает зарплату от 10500 до 11000 грн. График – 3/3, то есть три дня рабочих – три выходных, что в итоге составляет 15-17 смен в месяц. Оплата за одну смену – 700 грн.

Охранники работают по одному в смене, однако компания обеспечивает обучение и стажировку для новых сотрудников. Основные требования – ответственность и желание развиваться. Открыта она также для пенсионеров, ищущих работчее место с полной занятостью.

Кроме этого, работа в Киеве для пенсионеров найдется в металлургической компании. Там ищут работника на вакансию сварщика. Из основных требований – опыт в должности сварщика, слесарем по изготовлению металлических дверей, опыт с листовым металлом, профилем, без вредных навыков, умение работать в команде.

Обязанности, ожидающие кандидатов: труд на производстве (изготовление, сборка металлических дверей, ворот) и возможные выезды на монтаж (область, Украина). Зарплата в должности – от 30 до 35 тысяч.

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