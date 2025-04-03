Подорожание яиц в Киеве зафиксировали в апреле, цены перед Пасхой сильно выросли.

За последний месяц зафиксировано подорожание яиц в Киеве, в частности, перепелиных и куриных разных марок, сообщает Politeka.

Средний ценник перепелиных (20 шт) вырос с 65,05 грн. в марте до 66,83 в апреле.

В магазинах Megamarket и Metro стоимость отличается: в Megamarket они стоят 69,70 гривен, тогда как Metro – 63,96.

Значительное повышение стоимости наблюдается и среди куриных. Например, «Наседка» (С1, 10 шт) за месяц подорожали на 17,10 грн – с 62,50 в начале марта до 79,60 в апреле. У Auchan их текущий ценник – 79,60.

«Ясенсвит» (С1, 10 шт) также выросли в ценовом эквиваленте: средняя стоимость в марте была 70,78 гривен, а сейчас – 72,83. В разных сетях цены различаются: у Auchan – 69,40, у Megamarket – 78,20, у Novus – 70,89.

Подорожание яиц в Киеве также заметно в больших упаковках. Например, «Ясенсвит» (С1, 30 шт) стоили в среднем 215,34 грн в марте, а сейчас они стоят – 223,85. В Metro они доступны за 216,90, а в Megamarket – за 230,80.

Специалисты объясняют такой скачок в стоимости продукта сезонными колебаниями, ростом затрат на корм для птицы и общей инфляцией.

Следовательно, цены на этот продукт продолжают расти, и покупателям следует сравнивать предложения в разных торговых сетях, чтобы найти самые выгодные варианты.

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