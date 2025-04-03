Мобилизация в Украине предполагает, что работникам нужно платить не менее 20 тысяч гривен в месяц, сообщает Политека.
Это обязательное требование для того, чтобы компания смогла забронировать своих работников от службы в армии. Однако это не касается отдельных предприятий, которые могут предоставить такую возможность для работающих в них людей без такого уровня заработной платы.
Согласно действующему законодательству государственные и коммунальные учреждения и организации могут осуществлять бронь независимо от размера их зарплаты, если они выполняют критически важные функции. Также это касается хозяйственных обществ, где более 50% акций принадлежат государству или коммуне, а также операторам газораспределительных систем.
Еще одной категорией, для которой требование о минимальной плате в 20 тысяч не применяется, являются резиденты Дія.City в время, когда мобилизация в Украине продолжается. Для таких компаний размер вознаграждения граждан определяется из суммы Единого социального взноса, который составляет 22%. Кроме того, на этапе получения статуса резидента Дія.City организации должны соответствовать ряду критериев, среди которых есть требование, что люди, которые там работают, должны иметь более 1 200 евро в месяц.
Для юридических лиц, являющихся религиозными организациями, критерий также не применяется. Поэтому эти организации могут забронировать людей без необходимости выплачивать им 20 тысяч.
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