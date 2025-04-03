Через государственные и муниципальные программы, а также инициативы благотворительных организаций предоставляется бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве, сообщает Politeka.net.
Киевские городские власти создали специальные приюты и пункты временного проживания для тех, кто остался без крова из-за войны.
Одним из главных направлений есть организация временного жилья в специальных центрах. Здесь переселенцы могут не только получить квартиру, но и воспользоваться медицинским обслуживанием, психологической помощью и правовыми консультациями. Приоритет предоставляется семьям с детьми, пожилым и инвалидам, но в отдельных случаях рассматриваются и другие категории.
Городские власти отмечают, что нужно обращаться в специальные центры, расположенные в городе. Один из основных ресурсов для переселенцев – платформа shelter.dopomagai.org, где можно подать заявку на проживание во временных приютах. Также поддержку можно получить через местные органы власти, например, Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или через благотворительные организации, работающие в столице.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве также доступно через платформу «Прихисток», которая позволяет кому-либо принять у себя дома лиц, нуждающихся в временном убежище. Это значительно облегчает ситуацию для многих семей, которые ищут защиту от боевых действий.
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