Подорожание продуктов в Киеве за последнюю неделю больше всего коснулось "борщевого набора", сообщает Политека.

Как информируют аналитики EastFruit, кроме этого, цены на другую продовольствие также испытывают колебания. Это особенно стало заметно на рынке овощей. После нескольких месяцев стабильности теперь за них придется платить значительно больше.

Одним из наиболее заметных изменений стала стоимость капусты, свеклы и лука. Капуста поднялась с 34–40 грн/кг до 42–45. Такой рост объясняется сезонным сокращением запасов и ростом затрат на транспортировку. Еще одной причиной этого является недостаточное количество капусты на рынке, поскольку урожай был меньше из-за неблагоприятных погодных условий в прошлом году.

Похожая ситуация наблюдается и со свеклой, цена которой выросла с 17-20 грн/кг до 18-25. Лук также с 12-14 стал стоить 14-16 гривен. подорожали с 12-14 грн/кг до 14-16 грн/кг. В то же время картофель стал дешевле: раньше он стоил 18, а теперь 16 за килограмм. Увеличенное предложение на рынке и низкий спрос среди покупателей привели к удешевлению этого товара.

Подорожание продуктов в Киеве коснулось и огурцов, которые, к сожалению, не дешевеют. Если еще недавно минимальная стоимость огурцов была 100, то сейчас она достигла 110.

Аналитики отмечают, что, прежде всего, на формирование стоимости влияют такие факторы, как сезонность, уровень предложения и спроса, расходы на транспортировку, а также общие экономические условия в стране.

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