В то время, когда мобилизация в Украине продолжается, осуществляется выплата дополнительного денежного вознаграждения в размере 30 000 грн для тех, кто участвует в боевых действиях, сообщает Политека.

Военных могут направлять на задачи по решению командиров частей, что оформляется соответствующим приказом.

Цель может варьироваться от обучения на курсах до участия в мероприятиях, связанных с подготовкой войск или выполнения обязанностей в зоне боевых действий во время, когда мобилизация в Украине продолжается.

В соответствии с Положением о прохождении службы в Вооруженных Силах, военнослужащие могут быть направлены для выполнения обязанностей в составе частей, вовлеченных в боевые действия, в частности в антитеррористических операциях. Перед отправкой на задание мужчина получает удостоверение, в котором указаны данные о пункте назначения, цели и сроке поездки.

Срок определяется командиром, но согласно Инструкции он не может превышать 30 календарных дней, за исключением случаев, когда другие сроки установлены законодательством. Для участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, проходящих на востоке, срок командировки может быть продлен.

Что касается дополнительного финансового вознаграждения, то согласно постановлению Кабинета Министров №168 от 28 февраля 2022 года, такие мужчины получают дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн.

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