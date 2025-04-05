Работа в Киеве по отдаленной схеме позволяет зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома.

Удаленная работа в Киеве становится все более популярной – количество вакансий в этой сфере на кадровых порталах достигает тысяч, сообщает Politeka.net.

Это обусловлено тем, что такой формат позволяет зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. К примеру, некоторые работодатели предлагают зарплаты от 50 тысяч гривен и более.

К примеру, одна из гостиничных управляющих компаний ищет менеджера по туризму, готового получать от 50 000 до 60 000 грн. Основной задачей будет продажа услуг компании через входящие теплые обращения клиентов – звонки, сообщения в Instagram и Facebook.

На вакансии обещают, что можно сделать выбор, где и когда работать, благодаря полностью отдаленному формату и гибкому графику. Также можно выбрать две линии продаж по выбору: менеджер по привлечению клиентов или менеджер по развитию.

Кроме того, работа в Киеве предлагается на вакансию менеджера по образованию за рубежом с оплатой от 25 000 до 50 000 грн. Среди требований: знание английского языка на уровне Upper-Intermediate или выше, а также коммуникабельность.

Для кандидатов без опыта в этой сфере предусмотрено обучение и дальнейшее сопровождение клиентов под руководством опытных специалистов.

Для кандидатов с опытом от 3 лет: возможность вести частичный цикл сопровождения клиентов до подписания договора. Далее сопровождение и документационную поддержку будут осуществлять младшие работники.

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