Случаи, когда во время того, как мобилизация в Украине продолжается, лицо несогласно с выводом врачей становятся все чаще, сообщает Политика.

Как сообщает юрист Сергей Богун на портале "Юристи.UA", если военнообязанный не согласен с вердиктом врачей, ему следует знать, как правильно действовать, чтобы обжаловать его.

Мобилизация в Украине предполагает, что в случае несогласия с ВЛК отказ от подписи документа не даст желаемого результата. Как объясняет Богун, такой шаг не поможет изменить заключение ВЛК, поэтому важно правильно подать жалобу.

По его словам, если гражданин не согласен с решением военно-врачебной комиссии, ему нужно подать официальную жалобу в соответствующие инстанции. Юрист отмечает, что ее можно отправить в высшие инстанции в зависимости от того, какая именно ВЛК приняла решение.

Если заключение предоставила внештатная военно-врачебная комиссия, документ подают в штатные ВЛК. Если же она штатная (районная), тогда следует подать его в областной центр комплектования. В случае, когда решение приняла областная военно-врачебная комиссия, документ нужно направлять в центральную.

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