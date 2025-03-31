После смерти супруга может быть оформлена его пенсия в Украине, для этого нужно обратиться в один из офисов ПФУ, сообщает Politeka.net.

Помощь, получаемая родственниками после смерти одного из супругов, называется выплатами по потере кормильца.

Пенсия в Украине в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего в следующих условиях:

они находились на его содержании;

к моменту смерти кормильца имел страховой стаж, достаточный для назначения по III группе инвалидности.

Размер:

Один нетрудоспособный член семьи получает 50% пенсионных начислений по возрасту умершего.

Если двое или более нетрудоспособных членов семьи, им назначается 100% пенсия в Украине, которая распределяется между ними равными долями.

Деньги в связи с потерей кормильца выплачивается пожизненно только тем родственникам, которые достигли необходимого возраста. Для других получателей выплаты производятся до момента утраты ими статуса нетрудоспособности.

Оформить можно, обратившись в территориальный орган ПФУ или воспользовавшись онлайн-сервисом на веб-портале электронных услуг.

Подчеркнем, что некоторые категории украинцев в 2025 году имеют право выйти на заслуженный отдых раньше. Это касается тех граждан, которые работали в должностях с повышенными требованиями к профессиональной трудоспособности.

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