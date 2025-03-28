Эта пенсия в Украине рассчитана по стандартным условиям, без учета льготных категорий

В большинстве случаев количество лет страхового стажа оказывает значительное влияние на то, в каком размере назначается пенсия в Украине, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, какой будет пенсионная выплата у мужчины со сверхурочным опытом.

Страховой стаж имеет большое влияние на размер выплат украинцев на заслуженном отдыхе. Чем меньше опыт, тем ниже будут начисления. Но сколько может получить мужчина, начавший работать в 20 лет и прекративший работать в 65?

Чтобы точно рассчитать будущую денежную поддержку на заслуженном отдыхе, украинцы могут воспользоваться специальным калькулятором.

Согласно требованиям ПФУ, чтобы пенсия в Украине назначилась в 2025 году, 60-летним украинцам нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа, 63-летним – 22, а 65-летним – 15.

Следовательно, мужчина, решивший выйти на заслуженный отдых в 65 лет, имея 45 лет страхового опыта и получая зарплату в 8 тысяч гривен, может рассчитывать на 5304 гривны. Эта сумма рассчитана по стандартным условиям без учета льготных категорий, таких как ветераны войны, дети войны, почетные доноры и другие особые заслуги перед Родиной.

Если же ему было всего 32 года, то размер выплат составит 3646 гривен.

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