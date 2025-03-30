Пенсия в Украине зависит от нескольких факторов, в частности, от количества стажа и уровня средней зароботной платы в стране, сообщает Politeka.

Расчет производится на основе формулы, утвержденной Пенсионным фондом Украины. Она учитывает среднюю зарплату за последние три года перед выходом на заслуженный отдых, индивидуальные коэффициенты заработной платы, отличающиеся от суммы заработка в среднем по стране, а также коэффициенты страхового стажа, начисляемые за каждый год работы.

Например, если средняя заработная плата по стране составляет 18 000 гривен, а ваша зароботная плата – 7 000 гривен, и стаж составляет 35 лет, то ваш индивидуальный коэффициент будет равен 0,39, а коэффициент страхового стажа – 0,35. Поэтому выплаты составят 18 000×0,39×0,35 = 2 457 гривен.

Согласно законодательству, пенсия в Украине не может быть менее 40% от минимальной зарплаты, если у человека есть полный страховой уровень. Таким образом, даже в случае, когда расчетный размер средств получается ниже, она не может быть менее 3 200 гривен, поскольку государство компенсирует разницу из-за специальной доплаты. Это важное правило обеспечения минимального уровня пенсионного обеспечения для пенсионеров в Украине.

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