Пенсія в Україні залежить від кількох факторів, зокрема від кількості стажу та рівня середньої заробітної плати в країні, повідомляє Politeka.

Розрахунок здійснюється на основі формули, затвердженої Пенсійним фондом України. Вона враховує середню зарплату за останні три роки перед виходом на заслужений відпочинок, індивідуальні коефіцієнти заробітної плати, які відрізняються від суми заробітку до середнього по країні, а також коефіцієнти страхового стажу, що нараховуються за кожен рік роботи.

Наприклад, якщо середня заробітна плата по країні становить 18 000 гривень, а ваша зарплата — 7 000 гривень, і стаж становить 35 років, то ваш індивідуальний коефіцієнт буде дорівнювати 0,39, а коефіцієнт страхового стажу — 0,35. Тому виплати складуть 18 000 × 0,39 × 0,35 = 2 457 гривень.

Згідно із законодавством, пенсія в Україні не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати, якщо у людини є повний страховий рівень. Так, коштів виходить нижчим, вона не може бути меншою за 3 200 гривень, оскільки держава компенсує різницю через спеціальну доплату. Це важливе правило гарантування мінімального рівня пенсійного забезпечення для пенсіонерів в Україні.

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