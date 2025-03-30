Пенсия в Украине за март уже была выплачена, однако после индексации выплаты увеличатся.

Пенсия в Украине проиндексируется и увеличится в размере части пожилых людей, которые уже вышли на заслуженный отдых, сообщает Politeka.net.

Премьер-министр Денис Шмигаль озвучил размер выплат после перерасчета.

"В этом месяце, как и обещали, проиндексировали пенсионные выплаты. Они выросли на 11,5% для более 10 млн украинцев. Таким образом, средняя выплата составляет 6345 гривен", — отметил Шмигаль на своем телеграмм-канале после заседания правительства во вторник.

Он также подчеркнул, что пенсия в Украине за март уже была выплачена.

"С 1 апреля будет автоматически произведена индексация выплат для почти 630 тысяч работающих пенсионеров, с учетом их обновленного страхового стажа", — добавил премьер.

Напомним также, что некоторые группы украинцев с марта получат пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Эта специальная прибавка предназначена для жителей горных районов.

Согласно установленным правилам, населенные пункты получают статус горных, если расположены на высоте не менее 400 метров над уровнем моря, отвечают двум основным критериям и по меньшей мере двум показателям критерия "строгие климатические условия".

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