Обсуждение о завершении отопительного сезона в Киеве началось еще в начале весны, сообщает Политека.

В местной государственной администрации подчеркнули, что погодные условия и стабильность температуры будут важны.

Ежегодно местные жители ждут решения по завершению отопительного сезона в Киеве, которое оказывает значительное влияние на комфорт в домах и энергетическую ситуацию в столице. В 2025 году этот вопрос стал особенно актуальным из-за теплой, но непредсказуемой погоды.

Как сообщил заместитель главы городской государственной администрации Петр Пантелеев, решение будет принято только после стабилизации температуры. В ближайшие дни в столице ожидается похолодание.

Петр Пантелеев подчеркнул, что в городе одна из крупнейших систем теплоснабжения в Европе, и этот процесс достаточно инертный, что может занять до недели. Теплоснабжающие предприятия постоянно следят за погодой.

Кроме того, важным моментом является рациональное использование энергетических ресурсов. Отсутствие тепла может привести к увеличенному потреблению электроэнергии, что в условиях поврежденной энергетической системы страны может вызвать дефицит.

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