Прогноз погоды в Киеве и области предполагает, что среда, 19 марта 2025, станет последним неприятным днем ​​перед весенним потеплением.

Прогноз погоды в Киеве и области на 19 марта 2025 снова обещает облачность с прояснениями, холод и осадки, сообщает Политека.

Возможен снег, в дневные часы с переходом в дождь. Осторожно: ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Об этом предупреждают эксперты Украинского гидрометеорологического центра.

Ветер в Киевской области 19 марта, как обещает прогноз погоды, будет северо-западный, умеренный, скоростью до 5-10 метров в секунду.

Ночью в столице ожидается до -1-3 градусов мороза, а днем ​​воздух прогреется до +5+7 тепла, пишет Политека. По области температура воздуха будет колебаться ночью от -1 до -6 градусов, а днем ​​показатели термометров поднимутся до +3+8.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале также дала детальный прогноз погоды в Киеве на 19 марта. По ее словам, жителям столицы осталось перетерпеть всего один холодный и неприятный день, а дальше уже придет потепление.

Наталья Диденко отметила, что в среду в столице возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, но он быстро растопится и исчезнет без следа. Температура в ночные часы, по словам эксперта, составит от 0 до -2 градусов мороза, а днем ​​до +5.

А уже в четверг, 20 числа, в день весеннего равноденствия, наконец-то придет потепление, воздух прогреется до +9, а дальше с каждым днем ​​постепенно будет все теплее и теплее.

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