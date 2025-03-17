Пенсия в Украине значительно отличается от минимальных выплат в других странах и цифры могут вас удивить.

Минимальная пенсия в Украине в 2025 году составляет 2361 гривну, что примерно равняется 52 евро, сообщает Politeka.

Для многих граждан эта сумма чрезвычайно мала, и выжить на ней трудно. Это одна из причин, по которой важно сравнить уровень пенсионных начислений в Украине и других странах мира. В результате, кроме государственных выплат, люди могут получить дополнительную помощь от работодателей, страховых компаний и других фондов.

В Украине финансовая помощь для пенсионеров исчисляется по солидарной системе, в то время как во многих европейских странах действуют накопительные или профессиональные пенсионные системы. К примеру, в Швейцарии одинокий человек получает не менее 1300 евро в месяц, если есть необходимый стаж. Во Франции минимальные выплаты составляют 893 денежных единиц ЕС, а в Германии – около 520. В странах Балтии пенсионеры получают меньше: в Латвии – 166, в Эстонии – 372, в Литве – 246. В Румынии минимальная помощь составляет 230 евро, а в Польше.

С другой стороны, пенсия Украине для тех, кто не имеет стажа работы, очень мала. Но это сравнение показывает разницу в подходах к пенсионным выплатам в разных странах. При сравнени нашго государства с другими - видно, что чрезвычайно критична проблема минимальных выплат для пожилых людей.

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