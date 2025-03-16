В Киеве ожидается резкое похолодание, уже на этих выходных температура начнет снижаться, сопровождаясь дождями и сильным ветром.

В Киеве готовятся к резкому изменению погоды на следующей неделе с 17 по 23 марта.



Атмосферный фронт принесет дожди и порывистый ветер. В столице ожидается резкое похолодание - уже с 17 марта в регион придет арктический воздух, который принесет ночные морозы.

По данным синоптиков, с понедельника температура в Киеве начнет резко снижаться. Ночью возможны заморозки, а днем ​​воздух прогреется до +2…+5°C. Осадки в этот день не прогнозируются, но северный ветер усилит ощущение холода.

Синоптикиня Наталья Диденко также поделилась, что плохая погода задержится в столице на всю рабочую неделю. С 18 по 21 марта по ночам ожидаются заморозки до -2...-5°C, а днем ​​не поднимется выше +2...+6°C. Особенно зимним будет утро, когда возможен слабый снег с дождем.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что холодный циклон охватит Украину, а в западных и северных областях возможен мокрый снег.

На следующей неделе будут минусовые температуры ночью и слабые плюсы днем. Возвращаемся в зиму, хоть и ненадолго, отмечает Диденко.

По предварительным прогнозам, только к выходным, 22-23 марта, в Киеве начнется потепление. Температура постепенно поднимется до +6…+10°C. Однако синоптики советуют пока не убирать тёплую одежду — весеннее тепло в полной мере придет не раньше конца месяца.

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