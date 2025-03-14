Сейчас подорожание круп в Киеве пока незначительно, но тенденция уже заметна.

В течение длительного времени ценники оставались стабильными или даже снижались, однако сейчас наблюдается подорожание круп в Киеве, сообщает Politeka.net.

Данные опубликовали на сайте Минфин.

Одна из самых популярных каш в Украине – гречка – после рекордных цен в прошлом году долго оставалась доступной по стоимости.

Сейчас повышение стоимости пока незначительное , но тенденция уже заметна . По состоянию на середину августа средняя цена 1 кг гречихи увеличилась на 1,17 гривны по сравнению с февралем: 34,22 против 33,05 в предыдущем месяце.

В то же время, цены в разных торговых сетях существенно отличаются : Метро – 31,90 грн/кг, МегаМаркет – 44,60 грн/кг. Ожидается, что ценники будут расти, особенно в осенний период.

Подорожание круп в Киеве имеем и на рис. Так, длинный рис за месяц подорожал с 55,67 грн/кг до 58,93. Ощутимо возросла цена на длинный пропаренный рис – с 67,21 до 68 грн/кг. В то же время круглый рис подорожал больше всего. Его стоимость увеличилась с 68,90 до 74,05 гривен.

Аналитики рынка предупреждали еще зимой, что весной стоимость гречки и риса снова начнет расти. Собственно, так и происходит.

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