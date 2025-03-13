Графики отключения света в Украине на 14 марта затронут не всех украинцев.

Появилось предупреждение о графиках отключения света в Украине на 14 марта, жителям некоторых населённых пунктов придется сидеть дома без электроэнергии, сообщает Politeka.net.

В пятницу, 14 марта, с 8:00 до 16:00 электроснабжение будет отключено в городе Шпола Черкасской области по адресу: В. Стуса, Мира, Героев Крут, Вернадского, Национальная, Вишневая, Филиппа Орлика. Без элнетричества также останутся магазины "Центральный", "Цветик", "Ромашка", "Мебель", "Канцелярик", аптека ФЛП Артеменко (Героев Крут), Бюро технической инвентаризации и помещения горсовета (Лозуватский, 60), а также гаражи горсовета.

На Одесщине в селе Бритовка электричество выключат на улицах: Абрикосовая, Артельная, Багрицкого, Бессарабская, Виноградная, Урожайная, Ореховая, Дачная, Днестровская, Зеленая, Измаильская, Цветочная, Кольцевая, Кооперативная, Кутузова, Межова, , Первомайская, Покровская, Пригородная, Радостная, Рождественская, Садовая, Солнечная, Урожайная, Фабричная, Франко, Центральная, Чкалова, Шевченко и переулках - Артельный, Вишневый, Измаильский, Кооперативный, Молодежный, Покровский, Садовый.

Города Белгород-Днестровский на улицах Архитектурная, Багрицкого, Измаильская, Степная и пер. Демократический.

Также графики отключения света в Украине на 14 марта затронут Бучанскую общину в Киевской области, там проведут профилактические работы.

С 8:00 до 19:00 без электроснабжения Ворзель будет на Ярослава Мудрого, 1.

С 8:30 до 19:00 это будет касаться Бабинцев на Ивана Франко, 1.

С 9:00 до 18:00 электроснабжение будет отключено в Гавриловке на Михайленко.

В Павлограде Днепропетровской области на некоторых улицах будут планово отключать электричество. С 8:00 до 19:00 по улицам Днепровская, Европейская; с 8:00 до 16:00 по адресам Бахчисарайская, Сентябрьская, Урожайная, Гоголя, Доментия Конжукова, Клюква, ул. Сказочная, Короленко, Живописная, Михаила Кутузова, Приветливая, Радостная, Майская, Харьковская, Яблоневая.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание молочных продуктов в Одессе: что в марте больше всего выросло в цене.

Також Politeka писала, Графики отключения света в Одессе на неделю с 10 по 16 марта: кто надолго останется без электричества.

Как сообщала Politeka, Прогноз погоды в Одессе на неделю с 10 по 16 марта: синоптики предупреждают о периоде "контрастов".