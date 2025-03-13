Пенсия в Украине предоставляется при достаточном стаже, в 2025 повысили требования для выхода на заслуженный отдых в 60 лет, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении ПФУ на официальном сайте.
Как сообщает Пенсионный фонд Украины, возраст выхода на заслуженный отдых зависит от приобретенного страхового стажа. Пенсия в Украине может быть назначена по достижении 60, 63 или 65 лет, в зависимости от количества официального срока трудовой деятельности.
В ПФУ объясняют, что право на выплаты определяется на момент достижения соответствующего возраста, а продолжительность службы оказывает непосредственное влияние на возможность своевременного выхода на заслуженный отдых.
Согласно статье 26 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 2025-м необходимо иметь такой страховой стаж:
- 60 лет – не менее 32 ;
- 63 года – не менее 22 ;
- 65 лет – не менее 15 .
Если лицо достигло соответствующего возраста в 2024 году , но обращается за выплатами в 2025 году , действуют следующие требования: 31/21/15 лет соответственно.
Подать заявление на назначение пенсионных выплат можно лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда независимо от места жительства или дистанционно – через официальный портал электронных услуг.
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