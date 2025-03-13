Пенсия в Украине может быть назначена при достижении соответствующего возраста и трудового стажа.

Пенсия в Украине предоставляется при достаточном стаже, в 2025 повысили требования для выхода на заслуженный отдых в 60 лет, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ на официальном сайте.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, возраст выхода на заслуженный отдых зависит от приобретенного страхового стажа. Пенсия в Украине может быть назначена по достижении 60, 63 или 65 лет, в зависимости от количества официального срока трудовой деятельности.

В ПФУ объясняют, что право на выплаты определяется на момент достижения соответствующего возраста, а продолжительность службы оказывает непосредственное влияние на возможность своевременного выхода на заслуженный отдых.

Согласно статье 26 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 2025-м необходимо иметь такой страховой стаж:

60 лет – не менее 32 ;

– не менее ; 63 года – не менее 22 ;

– не менее ; 65 лет – не менее 15 .

Если лицо достигло соответствующего возраста в 2024 году , но обращается за выплатами в 2025 году , действуют следующие требования: 31/21/15 лет соответственно.

Подать заявление на назначение пенсионных выплат можно лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда независимо от места жительства или дистанционно – через официальный портал электронных услуг.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.