С 2025 года пенсия в Украине для тех, кто служил в армии и имеет статус инвалидности, претерпела некоторые изменения.

В частности, пенсия в Украине для таких лиц зависит от нескольких факторов, в частности, от группы инвалидности и доплат, которые предоставляются в соответствии с принятыми изменениями, пишет Политека.

В ПФУ объяснили, что согласно новым нормам, выплаты военнослужащим на группе определяются в зависимости от того, в результате чего была получена инвалидность, в частности стала она следствием войны.

Закон №2262-ХІІ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" четко определяет категории граждан, которым предоставляются выплаты в случае травм или болезней, полученных в результате войны.

В зависимости от статуса военнослужащие имеют право на определенный процент от своего денежного довольствия. Так, для лиц, получивших группу в результате войны, пенсия в Украине определяется следующим образом: I – 100% от соответствующих сумм денежного довольствия; ІІ – 80%; ІІІ – 60%.

Согласно постановлению Кабинета Министров, этот основной размер будет увеличен на 25%. Кроме того, таким военнослужащим назначают специальное повышение выплат: I – 50% (1180,50 гривен); ІІ – 40% (944,4 гривен); ІІІ – 30% (708,3 гривен).

Также для лиц с инвалидностью предоставляется целевая денежная помощь: I – 70; ІІ и ІІІ группы – 50 гривен.

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