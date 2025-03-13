При выборе мобильного оператора одним из ключевых факторов является наличие стабильной связи и скоростного интернета, это и интересует пользователей Киевстар и lifecell.

В Украине одними из основных игроков на рынке Киевстар и lifecell, сообщает Политика.

Что лучше выбрать, рассказал "Телеграф".

По последним данным, оба оператора активно улучшают свои сети 3G и 4G, чтобы обеспечить качественную связь как в крупных городах, так и в сельской местности.

Согласно картам покрытия MobUA.net, Киевстар сейчас демонстрирует наибольший охват в Украине благодаря широкому внедрению частот 900 МГц, позволяющих обеспечить глубокое проникновение сигнала внутрь зданий и в отдаленных районах. Это позволяет жителям даже сельских местностей пользоваться стабильной мобильной связью.

Оператор продолжает развивать свою сеть 4G, обеспечивая высокую скорость интернета в крупнейших городах и значительной части деревень. Компания является наиболее стабильной и широкой среди основных операторов.

Lifecell также активно работает над улучшением своих сетей, в частности сосредотачивая усилия на повышении скорости и качества связи. Однако в некоторых отдаленных регионах их покрытие может быть не таким стабильным, как хотелось бы.

Для того чтобы выбор компании для связи и интернета был наиболее удачным, эксперты рекомендуют проверять актуальные карты покрытия каждой из них и учитывать свои личные потребности перед тем, как выбирать мобильного провайдера.

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