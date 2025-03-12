В то время, когда идет мобилизация в Украине, граждане задают вопрос о возможности получения отсрочки от службы в случае наличия инвалидности у их близких родственников.

Военнообязанные могут воспользоваться правом на отсрочку, если их жена и нуждается в уходе даже во время мобилизации в Украине, пишет Политека.

Как отметил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA", для этого необходимо предоставить соответствующие документы.

Для того чтобы получить отсрочку от мобилизации, гражданин Украины должен предоставить в территориальный центр комплектования необходимый пакет документов. Прежде всего, следует подтвердить факт брачной связи с лицом, имеющим серьезные проблемы со здоровьем. Это можно сделать с помощью свидетельства о регистрации брака.

Кроме того, для подтверждения инвалидности в таком случае необходимо подать по крайней мере что-либо из перечня.

Это может быть справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) по форме, утвержденной Министерством здравоохранения; удостоверение личности с инвалидностью, подтверждающее соответствующий статус; пенсионное или свидетельство о назначении социальной помощи, на которых указана группа инвалидности и причина.

Также можно предоставить справку для получения льгот инвалидами, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Эти документы во время мобилизации в Украине позволяют оформить отсрочку для мужчин, осуществляющих уход за инвалидом.

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