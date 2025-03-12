Стало известно, какие изменения ждут учащихся высших учебных заведений во время мобилизации в Украине в 2025 году и кто получит отсрочку от службы.

Учитывая продолжающуюся мобилизацию в Украине и постоянные изменения в законодательстве, Верховная Рада в апреле 2024 года приняла изменения, касающиеся аспирантов и студентов, сообщает Политека.

Согласно новым правилам, аспиранты смогут получить отсрочку от призыва, однако это не означает, что они будут полностью освобождены от мобилизации в будущем.

Право на отсрочку имеют:

студенты вузов до 30 лет;

лица с научными званиями;

штатные преподаватели;

педагогические работники профессиональных высших учебных заведений;

интерны, учащиеся на дневной основе.

В то же время, важно отметить, что поступление в университет для получения второго или третьего высшего образования не дает права на отсрочку. Это позволяет избежать злоупотреблений, когда граждане пытаются избежать мобилизации из-за многократного поступления в учебные заведения.

Изменения, которые вступят в силу с 2025 г., предполагают, что право на отсрочку имеют только претенденты, которые учатся на бюджетной форме. Контрактники могут получать образование только заочно, что не дает им права на отсрочку.

Чтобы получить отсрочку, аспиранты должны подать соответствующие документы, в том числе паспорт, военный билет, справка из учебного заведения и повестка (при наличии). Также необходимо пройти военно-врачебную комиссию для получения официального решения.

Однако отсрочка действует не во всех случаях. Аспиранты могут быть досрочно мобилизованы по собственным желаниям или если они учатся на военных специальностях. Кроме того, мобилизация в Украине влияет на количество студентов и педагогов, ведь изменения в законодательстве могут оказать значительное влияние на их будущее.

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