Тариф "LOVE UA Свет Контракт" от "Киевстар" за 250 грн в месяц обеспечивает подростков всем необходимым для обучения и связи, сообщает Политека.

Как говорится на сайте компании, новый тариф предоставляет подросткам 20 ГБ трафика для Интернета, а также 6,1 ГБ в роуминге, что позволяет использовать мобильную связь даже за пределами страны.

В пределах Украины абоненты получают безлимитные звонки в сети, 150 минут на звонки с абонентами других операторов и за границу. Кроме того, туда входят 100 SMS-сообщений по Украине.

Тарификация включает услугу "Киевстар ТВ Легкий", позволяющую смотреть более 200 каналов, а также большой выбор фильмов, сериалов и шоу на 1+1 Video. Важным плюсом является то, что мегабайты не тратятся при использовании определенных приложений, таких как Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram и другие.

Еще одной возможностью является подключение двух суперсил без дополнительных затрат. Выбор очень большой, в частности, можно выбрать безлимитный Интернет (80 ГБ без ограничения скорости), безлимитные звонки по Украине, доступ к почти 400 каналам и более 18 000 фильмов и сериалов через Kyivstar TV, а также безлимитные SMS.

Доступна опция для пользования определенными приложениями без тарификации, включая YouTube, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video и 1+1 Video. Для родителей будет удобно иметь контроль над расходами: можно отслеживать местонахождение ребенка, блокировать входящие/выходные звонки и настраивать мультиаккаунт для удобства использования несколькими членами семьи.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, "Киевстар", Vodafone и lifecell хотят изменить статус: в Раду подан законопроект.

Также Politeka писала, что "Киевстар" изменит стоимость тарифов: украинцев предупредили о новом подорожании.

Как сообщала Politeka, в "Киевстаре" сделали важное предупреждение: появятся новые тарифы, что еще нужно знать.