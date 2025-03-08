Во время мобилизации в Киеве военнослужащие могут быть уволены со службы по разным основаниям.

Основанием для увольнения со службы во время мобилизации в Киеве могут быть предельный возраст, состояние здоровья, семейные обстоятельства и прочее, сообщает Politeka.net.

Это регулирует закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Согласно ему, мобилизованные могут быть уволены, если они достигли предельного возраста пребывания в запасе или признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья.

В случае установления инвалидности, военнослужащие могут подать заявление на увольнение, если они не желают продолжать службу во время мобилизации в Киеве. Еще одним основанием является обвинительный приговор суда с наказанием в виде лишения свободы.

Дополнительно к причинам для освобождения относится ситуация, когда военнослужащий освобожден из плена и не хочет продолжать службу. Кроме этого, увольнение возможно при сокращении штатов или организационных изменениях, если лицо не может быть привлечено к службе, в частности, для высшего офицерского состава.

Больше увольнений во время мобилизации в Киеве - по семейным обстоятельствам. Согласно законодательству, военнослужащие могут быть уволены в случае, если они являются родителями детей, нуждающихся в уходе.

В частности, это касается мужчин и женщин, воспитывающих детей с инвалидностью или имеющих троих и более детей младше 18 лет. Также возможность увольнения предоставляется тем, кто самостоятельно воспитывает ребенка после того, как другой родитель умер или отбывает наказание.

Кроме того, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, могут быть уволены с военной службы при наличии медицинских показаний. Необходимость ухода за больными членами семьи, а также случаи, когда один из родителей или родственников является лицом с инвалидностью, также являются основаниями для увольнения.

Еще одной важной причиной для увольнения с военной службы во время мобилизации в Киеве является болезнь военнослужащего или его близких родственников, когда такая болезнь по медицинским выводам препятствует прохождению службы.

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