С 1 марта 2025 г. физические лица-предприниматели (ФЛП) в Киеве должны выполнять новые требования по использованию регистраторов расчетных операций (РРО).

Большинство ФЛП в Киеве должны выдавать клиентам фискальные чеки, но не все предприниматели обязаны работать с такой техникой, сообщает Politeka.net.

Налоговый консультант Михаил Смокович рассказал, кто из ФЛП в Киеве должен оснащаться РРО и как избежать штрафов.

Согласно новым правилам, обязательство работать с РРО распространяется на физических лиц-предпринимателей 2-4 группы и работающих на общей системе налогообложения.

Это касается ФЛП в Киеве, которые принимают оплату наличными или пользуются POS-терминалами и мобильными приложениями, имеющими технологию Tap to Phone.

Также необходимо иметь РРО для тех, кто сотрудничает с финансовыми учреждениями, продавая товары и получая оплату через платежные сервисы типа NovaPay, LiqPay или Wayforpay.

ФЛП в Киеве, которые предоставляют услуги и принимают средства не только через дистанционные каналы, также должны установить фискальные регистраторы. В противном случае, им грозят серьезные штрафы.

Однако есть исключения, говорит налоговый консультант. Согласно новому закону, ФЛПы первой группы в Киеве, занимающиеся торговлей на рынках, не обязаны использовать РРО.

Кроме того, без РРО могут работать предприниматели, ведущие бизнес в зонах активных или потенциальных боевых действий (кроме продающих подакцизные товары); ФЛПы, осуществляющие оплату только через дистанционные каналы (например, через банковские переводы).

Также это касается ФЛП в Киеве, работающих с наложенным платежом через Укрпочту, при условии наличия договора о сотрудничестве и поступлении средств на счет.

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