Тарифы на газ и электроэнергию в Киеве могут изменится с 1 мая.

В украинском правительстве заверили, что тарифы на газ и электроэнергию в Киеве не будут меняться до завершения холодного сезона, сообщает Politeka.net.

Известно, какими будут тарифы на газ и электроэнергию с 1 апреля, названы стоимость 1 кВт*ч и куб. м.

Тариф электроэнергии в Украине зафиксирован постановлением правительства №632 от 31 мая 2024 года, которое будет действовать до конца апреля 2025 года.

Нынешние тарифы на газ и электроэнергию в Киеве могут быть пересмотрены с 1 мая. Кабинет Министров должен принять решение либо повысить тариф, либо продлить действие постановления еще на год. Традиционно такие решения принимаются до завершения отопительного сезона, и, вероятно, новые условия будут действовать с мая 2025-го.

В то же время, в правительстве заявляют, что в настоящее время вопрос повышения стоимости электроэнергии не рассматривается. Нынешний тариф – 4,32 грн за кВт*ч – полностью покрывает себестоимость производства и доставки электроэнергии. Проблема остается только с импортным током, который значительно дороже. Поскольку в пиковые часы потребления Украина вынуждена закупать электроэнергию за границей, это создает дополнительную финансовую нагрузку.

Относительно газа ситуация также остается сложной. Запасы в хранилищах за отопительный сезон 2024-2025 годов сократились до рекордно низкого уровня – всего 5%. В то же время в Министерстве энергетики уверяют, что газа хватит как для населения, так и для бизнеса. Однако из-за массированных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру страна потеряла возможность в значительной степени покрывать потребление собственной добычей, поэтому приходится наращивать импорт.

Однако, несмотря на все вызовы, возможности повысить тариф на газ нет. В отличие от электроэнергии, его цена зафиксирована законом "О моратории на повышение цен на газ и тепло".

Этот запрет действует не только на период военного положения, но еще в течение шести месяцев после его завершения. Теоретически правительство может изменить тариф путем внесения изменений в постановление о ПСО (возложение специальных обязанностей). Однако сейчас такое решение было бы незаконным. Более того, даже если бы Кабмин и политическое руководство страны пришли к выводу, что тарифы на газ следует повышать, для этого нужно было бы принятие соответствующего закона в Верховной Раде. А, учитывая общественные настроения, набрать необходимое количество голосов для такого решения пока кажется маловероятным.

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