В этом материале вы узнаете, как изменились цены на квартиры в Киеве, и сколько стоят одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в столице в марте 2025 года.

За полгода цены на однокомнатные квартиры на вторичке в Киеве выросли примерно на 5%, а на двух- и трехкомнатные – ориентировочно на 8%, сообщает Политека.

На первичке за этот же период цены на квартиры в Киеве с любым количеством комнат выросли на 2%. Об этом свидетельствует статистика ЛУН.

В зависимости от района, где расположена квартира, средняя цена за однокомнатное жилье в Киеве по состоянию на март 2025 года составляет (в тысячах долларов): Печерский район – 120, Шевченковский – 84, Голосеевский – 69, Дарницкий – 61,5, Подольский – 57, Соломенский – 5 ,5, Деснянский – 40.

В то же время в Броварах под Киевом средняя цена однокомнатной квартиры составляет 43,5 тысячи долларов, в Вышгороде – 45 тысяч, в Ирпене – 35, в Буче – 34, в Гостомеле – 25,3. На Петропавловской Борщаговке – 52,3 тысячи долларов, на Софиевской Борщаговке – 45,6, а в Вишневом – 42,5.

Средняя цена на однокомнатные квартиры в Киеве.

Цены на двухкомнатные квартиры на вторичке в Киеве колеблются в среднем от 55 тысяч долларов в Деснянском районе до 189 тысяч на Печерске, пишет Политека. На трехкомнатные квартиры цены соответственно составляют от 68,5 до 309 тысяч долларов.

На первичке средние цены от застройщиков в Киеве составляют (в долларах за 1 м²): в Печерском районе – 2430, Шевченковском – 1770, Подольском – 1370, Голосеевском – 1280, Соломенском – 1210, Оболонском – 1190, Днепровском – 1110, Святошинском – 1100, Деснянском – 950, Дарницком – 930.

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