В прошлом году тарифы на электроэнергию для большинства жителей Киева значительно выросли, но для некоторых категорий потребителей были введены специальные скидки.

Об этом сообщает компания "YASNO" на своем сайте. Речь идет о тех, кто использует электрическое отопление. Однако после завершения отопительного сезона льготные тарифы на электроэнергию для таких потребителей отменяются.

С 1 февраля 2025 г. тарифы на электроэнергию для некоторых категорий украинцев изменились. В частности, владельцы электрических отопительных систем получают скидку на потребление в пределах 2000 кВт-ч.

С 1 октября по 30 апреля для потребителей электрического отопления действуют следующие тарифы:

До 2000 кВт-ч – 2,64 грн за кВт-ч.

Более 2000 кВт-ч - 4,32 грн за кВт-ч.

К примеру, если домохозяйство потребляет 1800 кВт-ч, счет составит: 1800 × 2,64 = 4 752 грн.

Если же потребление составляет 2300 кВтч, расчет будет выглядеть так: 2000 × 2,64 + 300 × 4,32 = 6 576 грн.

Эти условия начинают действовать с февраля 2025 г., и если потребители не согласны с новыми тарифами, они могут расторгнуть договор. В течение двух месяцев до 30 апреля владельцы электрических отопительных систем будут пользоваться скидкой, однако после завершения отопительного сезона тариф для них повысится до стандартных 4,32 грн за кВт-ч.

Также стоит отметить, что льготными тарифами могут воспользоваться только владельцы электроотопления, чья система официально зарегистрирована. Для подтверждения наличия электрического отопления необходимо предоставить документы о вводе системы в эксплуатацию и паспорт точки распределения, выдаваемого оператором системы распределения, с соответствующей отметкой.

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