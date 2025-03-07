Лицам с инвалидностью не следует обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) для получения специального разрешения на выезд в рамках мобилизации в Киеве, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказал юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA". Согласно разъяснению, лицо с инвалидностью, уже выезжающее за границу, может снова пересечь государственную границу без необходимости обращаться в ТЦК для получения документов, связанных с выездом во время мобилизации в Киеве.
Поскольку для этой категории граждан не нужно оформлять отсрочку от мобилизации, они могут свободно выезжать за пределы Украины при наличии нескольких необходимых документов.
По словам юриста, лицо с инвалидностью во время мобилизации в Киеве должно иметь при себе военно-учетный документ и один из документов, подтверждающий инвалидность. Это могут быть: удостоверение личности с инвалидностью; пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой; справка получения льгот лицами с инвалидностью.
Таким образом, люди с инвалидностью, имеющие соответствующие документы, могут путешествовать за границу без дополнительных разрешений, что облегчает их передвижение во время мобилизации в Киеве.
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