Граждане с инвалидностью, имеющие документально подтвержденный статус, могут уезжать за границу даже во время мобилизации в Киеве.

Лицам с инвалидностью не следует обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) для получения специального разрешения на выезд в рамках мобилизации в Киеве, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказал юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA". Согласно разъяснению, лицо с инвалидностью, уже выезжающее за границу, может снова пересечь государственную границу без необходимости обращаться в ТЦК для получения документов, связанных с выездом во время мобилизации в Киеве.

Поскольку для этой категории граждан не нужно оформлять отсрочку от мобилизации, они могут свободно выезжать за пределы Украины при наличии нескольких необходимых документов.

По словам юриста, лицо с инвалидностью во время мобилизации в Киеве должно иметь при себе военно-учетный документ и один из документов, подтверждающий инвалидность. Это могут быть: удостоверение личности с инвалидностью; пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой; справка получения льгот лицами с инвалидностью.

Таким образом, люди с инвалидностью, имеющие соответствующие документы, могут путешествовать за границу без дополнительных разрешений, что облегчает их передвижение во время мобилизации в Киеве.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka также писала, что Мужчина ухаживал за больным братом вместо службы: в Полтавской области осудили мужчину

Также Politeka сообщала, как продлить отсрочку от мобилизации после 28 февраля: начнут действовать новые правила

Кроме того, Politeka информировала, что делать, если получили повестку, имея отсрочку: советы юриста