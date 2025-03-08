В Киеве для расчета старифа централизованного отопления применяются 315 постановление Кабмина, закон о жилищно-коммунальных услугах и нормативах коммерческого учета, сообщает Politeka.net.

Эти документы определяют методы расчета стоимости отопления для жильцов многоквартирных домов.

Глава общества потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, как определяют тарифы на отопление в Киеве и сколько долгов за коммунальные услуги накопили украинцы. По его словам, во всех населенных пунктах с централизованным отоплением сначала вычисляют расходы на предоставление услуг, после чего их должны утвердить местные органы самоуправления или НКРЭКУ.

В затраты входят, в частности, стоимость подогрева теплоносителя, текущие и капитальные ремонты теплосетей, а также заработная плата работников. После утверждения расходов рассчитывают стоимость 1 гигакалории, что будет определять счета для потребителей. К тарифу учитываются и потери отопления в сетях.

Согласно постановлению Кабмина, для потребителей, пользующихся электрическим отоплением, был введен льготный объем потребления электроэнергии. Это позволит снизить затраты на отопление для тех, кто экономит электричество. Так, с 1 октября по 30 апреля украинцы, имеющие электрические котлы, могут оплачивать первые 2000 кВт-ч по тарифу 2,64 грн за кВт-ч. Если лимит превышен, плата вырастет до 4,64 грн за кВт-ч.

Что касается газового отопления, то тариф составляет 7,96 грн. за 1 кубометр. Каждый потребитель может самостоятельно подсчитать, сколько газа тратится для отопления квартиры и сколько это обойдется.

Попенко отметил, что в 95% квартир многоквартирных домов невозможно регулировать подачу тепла. В домах с централизованным теплоснабжением есть общедомовой счетчик, учитывающий потребленное тепло, затем стоимость тепла распределяется между квартирами в зависимости от площади. К примеру, в Киеве стоимость 1 гигакалории составляет 1654,71 грн.

Источник: УНИАН.

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