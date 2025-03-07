Во время мобилизации в Киеве есть возможность прохождения альтернативной службы на основании религиозных убеждений.

Военнообязанные во время мобилизации в Киеве могут заменить военную службу альтернативной, однако это не означает полное избавление от мобилизации, сообщает Politeka.net.

Как рассказал юрист Дмитрий Франчук для РБК-Украина, право на альтернативную службу имеют только представители религиозных организаций, вероучение которых запрещает использование оружия даже во время мобилизации в Киеве.

К таким организациям относятся свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня, пятидесятники и христиане веры евангельской – баптисты.

"Статья 35 Конституции Украины гарантирует право на замену военной службы альтернативной, если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина. Такая служба предусматривает исполнение обязанностей, не связанных с использованием оружия, например, работа в социальных учреждениях, больницах и т.д.", - отметил юрист.

Как воспользоваться правом на альтернативную службу во время мобилизации в Киеве

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо подать заявление в ТЦК и СП, предоставить документальное подтверждение своей принадлежности к соответствующей религиозной общине и дождаться решения местной комиссии по альтернативной службе. Решение о переходе с военной службы на альтернативную принимается индивидуально во время мобилизации в Киеве.

"Уклонение от мобилизации без законных оснований может привести к уголовной ответственности. Религиозные убеждения не освобождают человека от обязанности защищать государство", - подытожил юрист.

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