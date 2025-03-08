Ощадбанк подчеркнул, что эта комиссия предусмотрена в официальных тарифах банка, которые находятся в открытом доступе на его сайте.

Клиенты Ощадбанка пожаловались на списание комиссии за операции, не выполненные из-за недостаточного баланса на счете, сообщает Politeka.net.

Информация об этом появилась на официальной странице банка Facebook. Клиент Ощадбанка разъяснил, что такая комиссия взимается за повторные попытки проведения платежа.

Один из клиентов Ощадбанка отметил, что если на карте не хватает даже 1 гривны для оплаты, банк не только отклоняет операцию, но и списывает комиссию за обработку запроса.

"У Ощад есть "классная функция" - "Комиссия при обработке авторизованного запроса на сумму, которая превышает доступный остаток". Так, если необходимо оплатить определенную сумму и не будет хватать на счету хотя бы одной гривны - операция будет отклонена и списана деньги с карты за указанную ложную сумму", - отметил он.

Представители Ощадбанка объяснили, что первый запрос на сумму, превышающую доступный баланс, в течение суток не тарифицируется. Однако за каждую последующую неудачную операцию взимается комиссия в несколько гривен.

Ощадбанк подчеркнул, что эта комиссия предусмотрена в официальных тарифах банка, которые находятся в открытом доступе на его сайте.

В Ощадбанке напомнили, что комиссия за обработку запроса на сумму, превышающую доступный баланс, предусмотрена тарифами банка. Она начинает взиматься со второй попытки провести такую ​​операцию.

Чтобы избежать лишних списаний, банк рекомендует клиентам:

Заблаговременно проверять баланс счета через мобильное приложение или чат-бот.

При отклонении платежа обращать внимание на SMS-уведомление, содержащее информацию об отсутствии необходимой суммы.

Актуальные тарифы банка доступны для ознакомления на официальном сайте.

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