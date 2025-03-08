Как сообщили в Министерстве социальной политики, это следующий этап индексации пенсий в 2025 году.

В апреле 2025 года украинские пенсионеры получат очередной перерасчет пенсий, который производится автоматически, без необходимости представления дополнительных обращений, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. Выплаты пенсий могут возрасти в зависимости от обновленного страхового стажа.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, это следующий этап индексации пенсий в 2025 году. Ранее, 4 марта, первые пенсионеры уже начали получать возросшие на 11,5% выплаты. В целом повышение коснется более 10 миллионов пенсионеров, в частности:

9,2 млн человек, получающих пенсию на общих основаниях;

672 тысячи пенсионеров силовых ведомств;

98 тысяч человек с пенсией по инвалидности или в связи с потерей кормильца в результате Чернобыльской катастрофы;

79,6 тысяч человек с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты;

23,4 тысячи бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.

Минсоцполитики прогнозируют, что среднее повышение пенсий после индексации составит 556 грн. Следовательно, средний размер пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн.

В то же время, пенсионеры, которым назначили выплаты в 2021-2024 годах, получили значительно меньшие коэффициенты повышения – в пределах 2,3-5,75%, а не 11,5%. Это решение направлено на постепенное сокращение разрыва между "старыми" и "новыми" пенсиями, ранее достигавшим 50%.

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