Комендантский час и спецпропуска в Киеве является вынужденными мерами, направленной на предотвращение их использования не по назначению.

Граждан призывают ответственно относиться к требованиям военного положения и строго соблюдать режим комендантского часа в Киеве.

В столице он продолжается ежедневно с 00:00 до 05:00. Для получения спецпропуска необходимо подать заявку в Центральное управление Военной службы правопорядка или в орган, где пропуск был выдан ранее. В заявке следует обосновать необходимость передвижения транспортного средства в период комендантского часа, пишет Politeka.net.

В случае утери пропуска необходимо незамедлительно сообщить об этом органу, который его выдал.

Старые пропуска, после замены на новые, должны быть возвращены в Центральное управление Военной службы правопорядка или в соответствующий орган. Руководители предприятий, организаций и учреждений, выдавших спецпропуска, несут персональную ответственность за их хранение, использование и учет.

Правила использования спецпропуска

Категорически запрещается размещать пропуск под лобовым стеклом автомобиля или в другом видимом месте. Он должен предъявляться исключительно по требованию правоохранительных органов или уполномоченных лиц.

С 26 марта 2023 года в столице ежедневно действует комендантский час с 00:00 до 05:00. В этот период запрещено находиться на улице, в общественных местах, передвигаться на транспорте без спецпропуска или пешком.

Покидать дом ночью разрешается только в случае воздушной тревоги для следования в ближайшее укрытие. При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.