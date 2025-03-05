В Киеве в некоторых случаях финансовые учреждения могут конфисковать доллары во время обмена.

Причины для изъятия денег в Киеве разные, и не всегда это связано с подозрением в подделке банкнот, сообщает Politeka.net.

Как пишут Новости.LIVE, если возникают сомнения в законности или годности валюты, сотрудники обменников и банков в Киеве обязаны передать ее для дальнейшего исследования в Национальный банк Украины.

В случае, если банкноты подтверждаются поддельными, они выводятся из обращения без возмещения стоимости, а информация об этом передается в Национальную полицию в Киеве для расследования.

Однако если банкноты окажутся настоящими, Национальный банк возмещает их стоимость, перечисляя сумму на счет банка, передающего компенсацию потребителю.

Другой причиной конфискации в Киеве есть сомнения в платежеспособности купюр. Это могут быть банкноты с признаками повреждений, например, с ламинированием, разрывами, занимающими более 55% площади купюры, или потерпевших повреждения по чрезвычайным обстоятельствам.

В таком случае НБУ проводит исследования, определяя статус купюр — являются ли они платежными или поврежденными по войне или по другим причинам.

Нельзя обменять и потерявшую свою платежность валюту из-за ненадлежащего хранения или из-за специального повреждения с целью совершения правонарушения. Также под запретом находятся доллары с надписями, указывающими на их назначение для коллекций или сувениров, а также образцы наличных денег.

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