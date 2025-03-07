На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины появилась новая функция – поиск пенсионного удостоверения, позволяющего быстро проверить его действительность, сообщает Politeka.net.
Эта возможность полезна для подтверждения статуса пенсионера, например, при выезде за границу.
Ранее для такого запроса требовалось значительное время и официальное обращение, а теперь проверить пенсионное удостоверение и дату его выдачи можно за несколько минут, значительно упрощая процесс.
Чтобы воспользоваться новой функцией:
- Перейдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- Выберите пункт «Поиск пенсионного удостоверения».
- В открывшейся форме укажите тип удостоверения (бумажное или электронное) и его номер.
- После ввода данных результаты поиска появятся мгновенно.
Напомним, согласно украинскому законодательству, возраст для выхода на пенсию зависит от приобретенного страхового стажа. Это может быть 60, 63 или 65 лет в зависимости от продолжительности стажа на момент достижения соответствующего возраста.
Согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», для назначения пенсии по возрасту в 2025 году минимальная продолжительность страхового стажа составляет:
- не менее 32 лет - для лиц, достигших 60 лет;
- не менее 22 лет - для лиц, достигших 63 лет;
- не менее 15 лет – для лиц, достигших 65 лет.
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