Ранее для такого запроса потребовалось значительное время и официальное обращение, а теперь проверить пенсионное удостоверение стало легче.

На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины появилась новая функция – поиск пенсионного удостоверения, позволяющего быстро проверить его действительность, сообщает Politeka.net.

Эта возможность полезна для подтверждения статуса пенсионера, например, при выезде за границу.

Ранее для такого запроса требовалось значительное время и официальное обращение, а теперь проверить пенсионное удостоверение и дату его выдачи можно за несколько минут, значительно упрощая процесс.

Чтобы воспользоваться новой функцией:

Перейдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Выберите пункт «Поиск пенсионного удостоверения».

В открывшейся форме укажите тип удостоверения (бумажное или электронное) и его номер.

После ввода данных результаты поиска появятся мгновенно.

Напомним, согласно украинскому законодательству, возраст для выхода на пенсию зависит от приобретенного страхового стажа. Это может быть 60, 63 или 65 лет в зависимости от продолжительности стажа на момент достижения соответствующего возраста.

Согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», для назначения пенсии по возрасту в 2025 году минимальная продолжительность страхового стажа составляет:

не менее 32 лет - для лиц, достигших 60 лет;

не менее 22 лет - для лиц, достигших 63 лет;

не менее 15 лет – для лиц, достигших 65 лет.

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